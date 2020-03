Es war ein langer, schneereicher Winter. Das weiß ich auch nach 50 Jahren so wie heute. Er ist in Erinnerung geblieben, denn ich war i-Männchen an der Dyckburgschule in Münster-St. Mauritz, mithin ein Dreikäsehoch von sechseinhalb Jahren. Zu Weihnachten hatte ich einen schönen großen Davos-Schlitten bekommen, und dann kam auch noch passend der Schnee dazu.