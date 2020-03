Erfolgreiche Rettungsaktion: Das städtische Wohnungsunternehmen Wohn- und Stadtbau hat einen großen Amberbaum gerettet. Der 55 Jahre alte Liquidambar, der mit seinen fünfzackigen Blättern an einen Ahorn erinnert, wurde laut einer Mitteilung der Wohn- und Stadtbau in einer wochenlang geplanten nächtlichen Aktion erfolgreich in sein neues Zuhause verpflanzt.

Mit schwerem Spezialgerät wurde der Großbaum zunächst aus dem Innenhof der Josefschule mit Hilfe der „Rundspatentechnik“ gehoben, um sich dann auf einem Schwerlasttransporter über die Grevener Straße auf die Fahrt ins Lincoln-Quartier zu machen. „Der Amberbaum bietet einen fantastischen Anblick, der nicht alltäglich ist. Er spendet im Sommer Schatten und begeistert im Herbst mit seiner fantastischen Laubfärbung“, sagt Andreas Peters, Gärtnermeister der Wohn- und Stadtbau und erklärt, dass sich nun eine intensive Pflege anschließt. Denn gerade in den ersten Jahren nach der Verpflanzung benötige der Baum ausreichend Wasser, damit das Wurzelwerk nicht austrocknet. „Der Baum muss am neuen Standort erst neue Wurzeln in den Boden schlagen.“

„Bis hierher war es für alle Beteiligten ein großes Stück Arbeit – doch die Mühe war es allemal wert“, erläutert Geschäftsführer Dr. Christian Jaeger und freut sich über die applaudierenden Nachbarn, die das Spektakel aus den Fenstern der Wohnungen verfolgten. „Wir kommen damit auch unserer Verantwortung für Nachhaltigkeit und Klimaschutz nach, die uns sehr am Herzen liegt“, so Jaeger in der Mitteilung des Unternehmens weiter. Die Wohn- und Stadtbau hat den Umzug des Baums auf einem Video festgehalten, das bei Youtube zu sehen ist.

Dem Projektstart „Städtisches Wohnen und Kinderbetreuung im Südviertel“ steht damit nichts mehr im Weg. Dort entsteht unter anderem eine Fünf-Gruppen-Kindertagesstätte, die als dreigeschossiger Baukörper gebaut wird. Die Außenspielfläche mit 800 Quadratmetern wird teilweise auf den Dachflächen entstehen. Zudem wird eine Dachbegrünung realisiert. Nach Abschluss der Bauarbeiten werden auf dem Areal etwa sieben Bäume neu gepflanzt.