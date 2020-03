Angesichts der frühlingshaften Temperaturen am Samstag hat der Krisenstab der Stadt Münster am Vormittag einen eindringlichen Appell zu Solidarität und Disziplin an die Bürger der Domstadt gerichtet. „Egal wie schön das Wetter an diesem Wochenende wird, jetzt ist nicht die Zeit, sich mit Freunden zu treffen“, warnte der Leiter des Krisenstabs, Wolfgang Heuer.

„Unsolidarisch“

Und weiter betonte der Ordnungsdezernent am Samstagvormittag: „Wer das anders sieht, gefährdet die Freiheit aller und handelt unsolidarisch auch gegenüber denen, die in Krankenhäusern, in der Pflege oder an anderer Stelle so viel für uns alle leisten.“ Hintergrund für den offenbar dringlichen Aufruf ist auch die Zahl der am Freitag festgestellten Verstöße gegen die neuen Verhaltensregeln in Münster. Im Stadtgebiet waren am Freitag nach Angaben des Krisenstabs mehr als 150 Verstöße gegen die geltende Verordnung zum Schutz vor dem Coronavirus festgestellt worden.