Coronavirus: Kein Besuch für Onkel Willi

Münsters berühmtester Straßenmusiker im Ruhestand: Onkel Willi, mit bürgerlichem Namen Klaus Reinhardt, ist am Sonntag 76 Jahre alt geworden. Kein runder Geburtstag, aber für Onkel Willi, der seit Jahren unter einer schweren chronischen Lungenkrankheit leidet, war es in Corona-Zeiten ein Jubiläum unter besonderen Bedingungen. Glückwünsche konnte der Musiker, der in einer Einrichtung in der Nähe des Bahnhofs lebt, wegen des Kontaktverbots nur telefonisch entgegennehmen.

„Geschenke wurden vor die Tür gelegt“, sagt Onkel Willi. Um seine Gesundheit mache er sich mit Blick auf seine Grunderkrankung durchaus Sorgen. Außerdem trieben ihn die Nöte um, die nun mehr oder weniger alle Menschen in der Krise bewegen, sagt er. Traurig: Straßenmusik auf dem Prinzipalmarkt, wo Onkel Willi auf der Rathaustreppe jahrzehntelang seinen Stammplatz hatte, gibt es jetzt gar nicht mehr.

Freude auf den Frühling

Onkel Willi, der seine alten Fans grüßt, freue sich jetzt darüber, dass der Frühling kommt, die Vögel zwitschern – und im Garten seiner Wohneinrichtung kann er die erwachende Natur in der Stadt auch bei kleinen Ausflügen ins freie genießen.