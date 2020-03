Polizisten nahmen am Sonntagvormittag an der Hoffschultestraße einen 42-jährigen Einbrecher fest. Der Mann machte sich laut einer Mitteilung der Polizei an einem Fenster des Schulkomplexes zu schaffen. Das beobachtete ein Zeuge und informierte umgehend die Polizei.

Die Beamten entdecken den 42-Jährigen noch in den Räumlichkeiten und nahmen ihn fest. Die Ermittlungen ergaben, dass der 42-Jährige wegen eines Einbruchs im vergangenen Sommer in Münster mit einem Haftbefehl gesucht wurde. Ein Richter ordnete bereits am Montag die Untersuchungshaft an.