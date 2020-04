Vorsorge für Haustiere in Corona-Zeiten

Die Tierheime im Münsterland rechnen nach einer Pressemitteilung des Vereins Nestwerk Münsterland in den kommenden Wochen mit einer verstärkten Neuaufnahme von Tieren von Corona-Patienten. Gleichzeitig gehen die Vermittlungen zurück, auch weil die Tierheime zur Sicherheit der Tierpfleger ihre Pforten für Besucher schließen mussten, um die Versorgung der Tiere zu sichern.

„Wer unter Quarantäne steht, darf auch mit seinem Hund nicht mehr nach draußen zum Gassigehen – daher sollten Tierhalter möglichst jetzt schon vorsorgen und Nachbarn oder Freunde für den Fall der Fälle um Hilfe bitten“, rät Dirk Heidotting, Vorsitzender von Nestwerk. „Da die Gefahr besteht, dass viele Menschen noch erkranken oder in Quarantäne müssen, bereiten sich die Tierheime in der Region Münsterland so gut es geht auf die Aufnahme dieser Tiere im Notfall vor.

Netzwerke unter Tierhaltern

Da viele Tierhalter erst gar nicht in diese Situation kommen wollen und sollen, rät Heidotting, Netzwerke unter Tierhaltern zu bilden, wie sie auch das Nestwerk für seine Mitglieder anbietet. Interessenten können sich über das Angebot der Tierhilfe auf Gegenseitigkeit des Vereins auf der Homepage www.nestwerk-ms.de informieren. Dort gibt es beispielsweise Muster-Betreuungsverträge, um sich gegenseitig abzusichern.

Die Tierschützer weisen zudem ausdrücklich darauf hin, dass es keine konkreten Hinweise dafür gibt, dass Tiere das aktuell kursierende Corona-Virus übertragen oder selbst erkranken können. „Leider hält sich dieses Gerücht weiterhin und stellt damit auch eine Belastung für die Tierheime dar, wenn besorgte Menschen in Erwägung ziehen, ihre Tiere vorsorglich abzugeben. Dafür gibt es keinen Grund“, betont Heidotting.