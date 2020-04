Kunst-Aktion beim Service Wohnen an der Meyerbeerstraße

Münster-Mecklenbeck -

Von Peter Sauer

Je länger ältere Menschen selbstständig am gesellschaftlichen und kulturellen Leben teilnehmen können, umso besser ist das für ihre Lebensqualität und Gesundheit. In Zeiten von Corona und Kontaktsperre sind diese Möglichkeiten sehr eingeschränkt. Doch die Not macht erfinderisch.