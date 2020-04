Jede Menge Halli-Galli, verkleidete junge Erwachsene in bester Laune und eine tolle Feier für alle Mitschüler – in dieser Woche hätte auch am Stein-Gymnasium die berüchtigte „Motto-Woche“ stattfinden sollen, die in den nicht minder bekannten „letzten Schultag“ mündet.