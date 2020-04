Eigentlich sollte im Moment der Traum aller Konsumenten in Erfüllung gehen. Seit wenigen Tagen bieten viele Einzelhändler aus Münster ihre Waren online an. Wir können quasi alle Artikel, die wir uns wünschen, bequem vom Sofa aus bestellen – und bekommen sie im Optimalfall sogar noch am selben Tag geliefert. Bis vor die Haustür.