Das Landgericht hat mit Dr. Claudia Fischer (49) eine neue Vizepräsidentin. Die gebürtige Emsdettenerin hat in Münster studiert und war bereits als Richterin am Landgericht tätig. Fischer ist Nachfolgerin von Dr. Michael Haas. Er wechselte im Oktober 2019 als Leiter zum Landgericht Paderborn.

Claudia Fischer hat nach dem Abitur eine dreijährigen Ausbildung im diplomatischen Dienst des Auswärtigen Amtes absolviert. Teil der Ausbildung war ein einjähriger Einsatz in der deutschen Botschaft in Ecuador. „Ich habe damals gemerkt, dass ich Interesse an juristischen Themen habe“, sagt Fischer. Sie nahm ein Jura-Studium an der hiesigen Uni auf, machte 1997 ihr zweites Staatsexamen und promovierte im Bereich Internationales Recht. Das Landgericht Münster war Station im Referendariat, dort trat sie im Jahr 2000 auch ihre erste Stelle als Richterin an. Eine weitere Station als junge Richterin war das Landesjustizministerium in Düsseldorf.

Zurück in Münster arbeitete Fischer von 2003 bis 2008 im Bereich Zivilrecht. Es folgten Einsätze als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Bundesgerichtshof und am Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe.

2013 wurde sie zur Richterin in einem Zivil-Senat des Oberlandesgerichtes Hamm ernannt und wechselte 2016 ins Verwaltungsdezernat. Dort war sie bis Ende März tätig. „Die Stelle als Vizepräsidentin am Landgericht Münster war vakant, und ich habe mich darauf beworben“, erklärt sie. Die Juristin wird zukünftig mit der Hälfte ihrer Stelle – wie schon Vorgänger Haas – als Richterin einer zivilen Berufungskammer arbeiten und mit der anderen Hälfte Teil der Gerichtsleitung und Vertreterin von Präsident Ulrich Schambert sein.