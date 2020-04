Nach zwei Jahren sind die Akten noch nicht geschlossen

Wilma von Westphalen, die Wirtin des „Großen Kiepenkerl“, hat zurzeit vor allem mit der Bewältigung der Corona-Krise zu tun. Dass ihr Restaurant vor genau zwei Jahren schon einmal unvorstellbar schlimme Zeiten erleben musste, ist dagegen eher in den Hintergrund gerückt.

„Die Amokfahrt hat eigentlich in den zurückliegenden Monaten bei uns im Team keine Rolle mehr gespielt“, berichtet die Wirtin. „Jetzt aber mussten wir für einige Mitarbeiter Kurzarbeit anmelden. Per Whatsapp halten alle Kontakt und muntern sich auf.“

Trost und Zuspruch

Trost und Zuspruch: Das war auch am 7. April 2018 und in den darauffolgenden Wochen und Monaten bitter nötig. An diesem frühsommerlich schönen Samstagnachmittag war ein offenbar psychisch labiler Münsteraner mit seinem Kleinbus absichtlich in die Außengastronomie am Kiepenkerl gerast. Zwei Menschen kamen sofort zu Tode, zwei weitere starben später an den Folgen, der Fahrer erschoss sich unmittelbar nach der Tat. 30 Menschen wurden damals verletzt, 26 von ihnen mussten im Krankenhaus behandelt werden.

Chronologie der Amokfahrt in Bildern 1/42 Samstag, 7. April, 15.27: Ein silberfarbener Camping-Bus rast auf den Platz am Kiepenkerl. Am ersten schönen Frühlingstag sitzen zahlreiche Menschen auf dem Platz vor der Gaststätte Kiepenkerl. Die Amokfahrt eines Mannes macht aus dem gutbürgerlichen Idyll eine grauenvolle Szenerie: Zwei Menschen kommen ums Leben, über 20 werden zum Teil schwer verletzt. Der Täter erschießt sich nach der Tat selbst. Foto: Stephan R./dpa

Kurz nach der Tat herrscht Chaos auf dem Platz. Passanten leisten den Verletzten Erste Hilfe. Foto: privat

Schnell sind die Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr vor Ort. Die Erstversorgung läuft wenige Minuten nach der Tat an. Weil fast zeitgleich eine Demonstration von 1500 Kurden in Münster beginnen soll, befinden sich zahlreiche Polizeikräfte in der Stadt, die zum Einsatzort am Kiepenkerl eilen. Foto: Oliver Werner

Foto: imago stock&people (Archiv) / Grafik Jürgen Christ

Nach der Erstversorgung werden die Verletzten in die Krankenhäuser der Stadt gebracht. Foto: Oliver Werner

Zunächst ist nur der unmittelbare Bereich um den Tatort abgesperrt... Foto: Oliver Werner

... doch nach und nach macht die Polizei die gesamte Innenstadt zur Sperrzone. Denn die Hintergründe der Tat sind noch völlig unklar. Foto: Oliver Werner

War es ein islamistischer Anschlag? Sind weitere Täter auf der Flucht? Die Gerüchte schießen eine Stunde nach der Tat ins Kraut. Foto: Gunnar A. Pier

Weil die Einsatzlage zunächst unklar ist, mobilisiert die Polizei mehrere Hundertschaften, die sich vor dem Polizeipräsidium am Friesenring sammeln. Foto: Gunnar A. Pier

Der Domplatz wird zum Sammelpunkt der Einsatzkräfte. Auch schwer bewaffnete Spezialkräfte der Polizei sind vor Ort. Foto: Bernd Thissen/dpa

Was schnell klar ist: Die meisten Schwerverletzten der Amokfahrt kommen nach Angaben der Uniklinik Münster (UKM) aus dem Münsterland, aber auch aus Hamm, dem niedersächsischen Vechta und den Niederlanden. Foto: Friso Gentsch/dpa

Auf dem Schlossplatz sind derweil einige Rettungshubschrauber gelandet. In den ersten Stunden nach der Tat sind laufend Hubschraubermotoren zu hören. Foto: Jürgen Grimmelt

Ein Inder hält sich in der Sperrzone auf und versteht die Anweisungen der Polizei nicht. Da die Gefahrenlage zu dem Zeitpunkt nicht geklärt ist, fordern die in alle Richtungen ermittelnden Beamten den Mann auf, sich auf den Boden zu legen, wie in einem Video zu sehen ist, das kurz nach der Tat im Netz kursiert. Schnell stellt sich heraus: Der Mann aus Indien hat nichts mit der Sache zu tun. Foto: Screenshot/privat

Schlange stehen, um zu helfen: Das Uniklinikum ruft am frühen Samstagabend zur Blutspende für die Verletzten auf. Prompt kommen 300 Münsteraner an die Domagkstraße. Bis nach Mitternacht wird schließlich 175 Freiwilligen Blut abgenommen. Überwältigt von der Solidarität bedankt sich das UKM später bei den Helfern. Foto: Maren Baars

Noch am Samstag ist die Identität des Amokfahrers geklärt: Jens R., wohnhaft in Münster, 48 Jahre alt, Industriedesigner, geboren in Olsberg (Sauerland). Im Laufe des Abends verdichten sich die Anzeichen, dass der von der Polizei als psychisch labil eingestufte Mann allein gehandelt hat. Das Motiv bleibt jedoch zunächst unklar. Foto: Privat

Polizisten durchsuchen bereits am Samstagabend die Wohnung des Täters in der Zumbroockstraße. Am Sonntag setzen sie die Suche fort. Dabei entdeckten die Ermittler mehrere Gasflaschen, Kanister mit Bioethanol und Benzin sowie eine Deko-Waffe und Polen-Böller. Hinweise auf eine politisch motivierte Tat werden nicht entdeckt. Foto: Martin Kalitschke

Die Spurensicherung ist auch am späten Samstagabend noch am Tatort. Die Beamten haben außerdem Sprengstoffexperten hinzugezogen. In dem Fahrzeug befindet sich ein verdächtiger Gegenstand... Foto: Marius Becker/dpa

... der sich aber als ungefährlich herausstellt. Das Fahrzeug des Täters wird erst in der Nacht zu Sonntag abgeschleppt. Foto: David Young/dpa

Sichtlich mitgenommen sieht Oberbürgermeister Markus Lewe am späten Samstagabend aus. In Interviews drückt er sein Beileid aus, zeigt sich tief betroffen und lobt die Solidarität der Münsteraner. Foto: Oliver Werner

Noch am Abend werden Kerzen angezündet und Blumen für die Opfer niedergelegt. Foto: dpa

Am Tag danach dominiert Trauer und Fassungslosigkeit die Stadt. Foto: Oliver Werner

Der Platz am Kiepenkerl ist am Sonntagmorgen zunächst noch abgesperrt,... Foto: Wilfried Gerharz

...der Rest der Innenstadt ist aber wieder frei zugänglich. Foto: Wilfried Gerharz

Als der Kiepenkerl-Platz freigegeben wird, hinterlegen die ersten Passanten Blumen. Viele können das Geschehene immer noch nicht fassen. Foto: Marius Becker/dpa

Am Sonntagmittag kommt Politikprominenz zur Gedenkminute an den Tatort: (v.l.) Münsters Oberbürgermeister, Markus Lewe, NRW-Innenminister Herbert Reul, Bundesinnenminister Horst Seehofer und der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet gedenken der Opfer... Foto: Marius Becker/dpa

... und tragen sich ins Kondolenzbuch im Rathaus ein. Foto: Martin Kalitschke

Unter dem Spruch "In stiller Trauer" sieht man die Unterschriften der Politiker. Foto: Friso Gentsch/dpa

Die Amokfahrt ruft zahlreiche Medienvertreter auf den Plan. Hier ist Bundesinnenminister Horst Seehofer umringt von Kameras und Mikrofonen. Foto: Marius Becker/dpa

Am Sonntagabend nehmen 1500 Menschen an einem ökumenischen Gedenkgottesdienst im Paulus-Dom teil. Foto: Ina Fassbender/dpa

Der Andrang ist riesig: Im Dom müssen die meisten Gottesdienstbesucher stehen. Foto: Friso Gentsch/dpa

Zu den zahlreichen prominenten Besuchern gehören auch Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (2.v.l.) und Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe (r.) Foto: Oliver Werner

Bischof Felix Genn (2.v.r.) und Münsters Superintendent Ulf Schlien entzünden während des Gottesdienstes Kerzen. Foto: Oliver Werner

Viele weitere Gottesdienstbesucher entzünden Kerzen und stellen sie vor dem Dom ab. Foto: Friso Gentsch/dpa

Auch vor dem Kiepenkerl-Denkmal werden Kerzen angezündet und Blumen abgelegt. Foto: Ina Fassbender/dpa

Am Montagmorgen hält Oberbürgermeister Markus Lewe noch einmal vor dem Meer aus Blumen und Kerzen vor dem Kiepenkerl inne. Foto: Guido Kirchner

Karl Hans-Joachim Kunze steht, nachdem das SEK in der Nacht zum Sonntag seine Wohnung in Pirna gestürmt hat, mit den Teilen des Türschlosses vor seiner Wohnungstür. Jens R. hatte einst dort gewohnt. In einer anderen Wohnung des Täters, ebenfalls bei Dresden, finden Ermittler am Sonntag ein 18-seitiges Schreiben. Dabei handelt es sich um eine Art „Lebensbeichte“, die Hinweise auf suizidale Gedanken von Jens R. geben. Foto: Daniel Förster

Thomas van den Hooven (Pflegedirektor UKM, v.l.), Prof. Dr. Robert Nitsch (Ärztlicher Direktor UKM) und Prof. Dr. Michael Raschke (stellvertretender Ärztlicher Direktor UKM) informieren während einer Pressekonferenz am Sonntag über die Patienten. Drei Schwerstverletzte werden zu dem Zeitpunkt im UKM behandelt, zwei weitere im Clemenshospital. Später am Tag wird bekannt, dass auch Chiara Hoenhorst, eine Volleyballspielerin des USC Münster, durch die Amokfahrt schwer verletzt wurde. Foto: Oliver Werner

Auch am Dienstag sind vor dem Kiepenkerl Trauerbekundungen zu sehen. Die Gaststätte kündigt an, auf Wunsch der Belegschaft am Mittwoch wieder zu öffnen. Foto: Oliver Werner

Passanten halten am Dienstag am Tatort inne und gedenken der Opfer. Foto: Oliver Werner

Vor der Bezirksregierung hängen die Flaggen weiter auf Halbmast. Foto: Oliver Werner

Eine Stadt steht zusammen: Auch drei Tage nach der Amokfahrt drücken die Münsteraner an vielen Orten und auf verschiedene Arten ihr Mitgefühl gegenüber den Betroffenen aus. Foto: Oliver Werner

Hätte die Amokfahrt von Münster verhindert werden können? Hätten die Gesundheitsbehörden eingreifen müssen? Nein, sagt Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe (2.v.l.) entschieden auf einer Pressekonferenz am Dienstagmittag. Die Amokfahrt von Münster hätte nach Einschätzung von Lewe nicht verhindert werden können. Foto: Oliver Werner

Kein religiöses oder politisches Motiv

Diese Zahlen stammen aus dem umfangreichen polizeilichen Abschlussbericht, der seit August 2019 der Staatsanwaltschaft Münster vorliegt. Seitdem würden die insgesamt 17 Aktenordner sorgfältig ausgewertet, berichtet Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt – endgültig abgeschlossen sei der Fall indes noch nicht.

Nach derzeitigem Kenntnisstand spreche allerdings nichts dafür, dass Dritte an der Amokfahrt beteiligt waren oder auch nur im Vorfeld davon wussten; auch für ein religiöses oder politisches Motiv gebe es keine Anhaltspunkte. Da die Tat offenbar in der „Persönlichkeit des Täters“ begründet war, würden aktuelle Ereignisse, die dringend die ungeteilte Aufmerksamkeit der Staatsanwaltschaft erforderten, unter Umständen bevorzugt bearbeitet werden müssen.

„ Wenn Betroffene kommen, um das Erlebte zu verarbeiten, ist das in Ordnung. Alles andere macht mich fassungslos. Wenn Betroffene kommen, um das Erlebte zu verarbeiten, ist das in Ordnung. Alles andere macht mich fassungslos. “ Wilma von Westphalen

Gastwirtin Wilma von Westphalen hat sich in der Vergangenheit über „Katastrophen-Tourismus“ geärgert – zuletzt noch über zwei Reiseführer, die ihren Betrieb in direktem Zusammenhang mit der Amokfahrt nannten: „Wenn Betroffene kommen, um das Erlebte zu verarbeiten, ist das in Ordnung. Alles andere macht mich fassungslos.“

Zuletzt sei ein Paar erschienen, das bei der Amokfahrt auf dem Platz gesessen hatte und körperlich unverletzt geblieben war. „Sie waren seitdem zum ersten Mal wieder in Münster. Wir haben uns nur angeschaut – und uns ohne Worte verstanden.“ Auch angesichts der Corona-Krise zeigt sich die Gastronomin optimistisch: „Wir schlagen uns gut. Ich bin sehr dankbar, wie die Politik das gerade alles regelt und wie der Staat funktioniert.“