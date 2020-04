Jeden Abend verwandelt sich die Innenstadt in eine Geisterstadt – doch tagsüber ist sie in den engen Grenzen, die die Corona-Auflagen setzen, durchaus lebendig. Wer von der Dominikanerkirche durch die Salzstraße bis zum Kiepenkerl läuft, kommt an einer Reihe von Geschäften vorbei, die nach wie vor geöffnet sind. Drogeriemärkte, Bäcker und Optiker – natürlich.