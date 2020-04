Auch nachdem die Helfer des Technischen Hilfswerks (THW) in der vergangenen Woche eine Verpflegungsstelle eingerichtet hatten, sind sie weiter fleißig. Wie der THW-Ortsverein mitteilt, sind seit dem 31. März rund 810 Portionen Essen für wohnungslose Menschen frisch zubereitet und ausgeliefert worden. Zubereitet werden die Speisen demnach von fünf Feldköchinnen und Feldköchen.

Die Verpflegung wird seit Donnerstag nicht mehr nur an der Verpflegungsstelle ausgegeben, sondern auch an einem weiteren Standort. Am vergangenen Freitag sind nochmals drei Helferinnen und Helfer zur Verpflegungsstelle gefahren, um vor Ort Bauzäune zur besseren Trennung der Bereiche auszuliefern und aufzubauen. Am Samstag hätten Einsatzkräfte des Ortsvereins eine Zelt-Großheizung aufgebaut, um die Verpflegungs- und Beratungszelte zu beheizen, heißt es weiter.

Digitale Lagebesprechungen

Damit alle Führungskräfte auf dem aktuellen Stand sind, fänden in regelmäßigen Abständen Lagebesprechungen statt. Diese würden über eine digitale Plattform abgehalten, um das Infektionsrisiko zu vermeiden. Dieses gelte auch für die Nachbesprechungen der Einsätze.

„Da zur Zeit nicht absehbar ist, wie lange wir unseren regulären Dienstbetrieb noch aussetzen müssen, erarbeiten wir aktuell Konzepte, welche Ausbildungsinhalte auch über Online-Module abgehalten werden können“, erläuterte Bastian Solke, Ortsbeauftragter des THW Münster. „Unsere Grundausbildung führt aktuell schon ihre Theorieausbildungen über eine Online-Plattform durch. Diese Situation führt zu einem großen Umdenken, aber wir nehmen diese Herausforderung gerne an“, sagte er.