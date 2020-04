Mit Crowdfunding-Kampagne gegen die Corona-Krise

Es ist ungewöhnlich still im Hot Jazz Club. Dort, wo sonst Konzerte gespielt und Partys gefeiert werden, ist in diesen Tagen nichts los. Schuld daran ist - na klar - das Coronavirus. Bereits seit einigen Wochen ist der Club am münsterischen Hafen geschlossen - genau wie alle Tanzlokale, Bars und Clubs in der Stadt. Bis mindestens Ende April wird das auch noch so bleiben.

Der Hot Jazz Club leidet - wie viele Kulturstätten, Clubs und Bars - massiv unter den Einschränkungen, die das Coronavirus mit sich gebracht hat. "Die Folgen sind gravierend", sagt Hanna Meyerholz, Mitarbeiterin im Hot Jazz Club und selbst Musikerin. Sie zählt auf: "Keine Gäste, keine Konzerte, keine Sessions, keine Partys und vor allem keine Kultur."

Crowdfunding-Kampagne gestartet

Auch auf der Homepage des Clubs heißt es zu den Maßnahmen, die wegen des Coronavirus getroffen wurden: "Den Hot Jazz Club führt es aber in eine tatsächlich lebensbedrohliche Situation. Wir werden als Kulturbetrieb zwar nicht öffentlich unterstützt, sind aber ein gesundes Unternehmen. Doch die täglichen Einnahmen sind dabei unumgänglich."

Zur Crowndfunding-Kampagne Auf der Plattform "Startnext" kann für den Hot Jazz Club gespendet werden: https://www.startnext.com/help-save-hot-jazz-club ...

Ungewöhnliche Umstände fordern ungewöhnliche Maßnahmen: Damit der Laden, den es seit 20 Jahren am münsterischen Hafen gibt, die Krise übersteht, hat das Team um Geschäftsführer Christian Huys nun einen besonderen Weg eingeschlagen: Es wurde eine Crowdfunding-Kampagne gestartet.

14.000 Euro in zwei Tagen

Über die Plattform "Startnext" können Geld gespendet oder Gutscheine erworben werden. "Jeder Betrag, ob groß oder klein, hilft uns weiter", schreiben die Mitarbeiter des Clubs dort.

Mehr als 14.000 Euro von fast 300 Spendern sind seit Beginn der Kampagne am Sonntag bereits zusammengekommen. Das erste Ziel lautete noch: "1 Euro". Doch schnell wurde ein neues Ziel formuliert: "80.000 Euro". Hanna Meyerholz erläutert: "Mit dem zweiten Ziel von 80.000 Euro sind wir optimistisch, zusammen mit anderen Hilfen und Maßnahmen den Betrieb nach Ende der Pandemie wieder aufnehmen zu können." Auch staatliche Mittel hat der Club mittlerweile beantragt, sagt Meyerholz.

„ Er schläft nur, er atmet ganz leise und wartet darauf, dass es wieder losgeht. Er schläft nur, er atmet ganz leise und wartet darauf, dass es wieder losgeht. “ Ronald Lechtenberg

Und die Kampagne hat bereits zahlreiche Unterstützer. In einem Video haben sich zahlreiche Musiker, die sonst regelmäßig im Hot Jazz Club auftreten, an die Öffentlichkeit gewandt. So sagt zum Beispiel Ronald Lechtenberg über den Club: "Er schläft nur, er atmet ganz leise und wartet darauf, dass es wieder losgeht." Und der Musiker verbreitet auch sofort Optimismus: "We'll be back. Don't worry."