Coronavirus: Vierter Todesfall in Münster

Eine weitere mit dem Coronavirus infizierte und vorerkrankte Patientin (Jahrgang 1932) aus Münster ist am Dienstag (7.4.) in einem münsterischen Krankenhaus verstorben. Oberbürgermeister Markus Lewe spricht den Angehörigen der Verstorbenen sein Beileid aus. Damit sind laut einer Mitteilung der Stadt bislang vier Patienten im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion in Münster verstorben.

Die Zahl der gemeldeten Corona-Fälle im Stadtgebiet ist am Dienstag derweil auf 595 gestiegen. Davon sind 367 Patienten wieder gesund. Insgesamt vier mit dem Coronavirus infizierte Patienten sind verstorben. Damit gelten aktuell 224 Personen im Stadtgebiet als infiziert. Damit ist die Zahl der Erkrankten im Vergleich zum Vortrag gesunken. Am Montag galten in Münster noch 267 Menschen als infiziert.

24 Patienten auf Intensivstationen

Die Krankenhäuser behandeln derzeit 43 Corona-Patienten, davon 24 auf Intensivstationen. Aktuell müssen 16 Corona-Patienten beatmet werden. Am Dienstagnachmittag waren nach Angaben der Stadt auf den Intensivstationen 109 Betten frei.

Der kommunale Ordnungsdienst hat auch am Montag kontrolliert, ob sich die Münsteraner an die Anti-Corona-Vorgaben halten. Es wurden insgesamt 138 Kontrollen durchgeführt, dabei wurden laut Stadt 94 Verstöße festgestellt.