Ob und wann die Freibäder in Münster in diesem Jahr öffnen werden, steht noch in den Sternen. Angesichts der ersten frühlingshaften Tage in diesem Jahr, stehen dagegen einige Schwimmfreunde gedanklich schon auf den Startblöcken. Doch die Corona-Krise lässt das nasse Vergnügen vorerst nicht zu.