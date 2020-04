Polizei und Staatsanwaltschaft haben sich am Mittwoch mit einer Öffentlichkeitsfahndung an die Münsteraner gewandt. Wie es in einer gemeinsamen Mitteilung heißt, entzündeten unbekannte Personen am späten Samstagnachmittag (17.15 Uhr) im Bereich der Parkanlage am Hansaplatz Ecke Schillerstraße ein Feuer, bei dem ein Mann schwere Brandverletzungen erlitt. Bevor die Polizei eintraf, entfernte sich die Gruppe und ließ den Mann schwer verletzt zurück. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

"Wegen der Schwere der Verletzungen und der unklaren Geschehensabläufe wurde beim Polizeipräsidium Münster unter der Leitung des Ersten Kriminalhauptkommissars Ulrich Bux eine Mordkommission eingesetzt", heißt es in der Mitteilung weiter. Der Verletzte konnte bislang nicht befragt werden, die bisherigen Ermittlungen brachten keine Hinweise auf dessen Identität.

Tötungsdelikt nicht ausgeschlossen

"Wir ermitteln in alle Richtungen und können weder ein Unglücksgeschehen noch ein versuchtes Tötungsdelikt ausschließen", erklärte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt. Zur Klärung der Identität des Verletzten erließ eine Richterin am Dienstag einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung.

Die Polizei hofft auf Informationen zu diesem Mann. Foto: Polizei Münster

"Wir sind nun auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten, schlanken Mann geben können, dem oben rechts ein Eckzahn fehlt. Auch Hinweise zu den sich am Samstag dort aufhaltenden Personen und dem Ablauf des Brandgeschehens können für unsere Ermittlungen von großer Bedeutung sein", appellierte Bux. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 2750 entgegen.