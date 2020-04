Coronavirus: Zwei weitere Todesfälle in Münster

In Münster gibt es zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Wie die Stadt am Mittwochnachmittag mitteilt, sind zwei weitere infizierte Patienten aus Münster gestorben. Die Patienten im Alter von 49 (mit Vorerkrankungen) und 62 Jahren (ohne Vorerkrankungen) sind auf der Intensivstation eines münsterischen Krankenhauses verstorben. Oberbürgermeister Markus Lewe spricht den Angehörigen der Verstorbenen sein Beileid aus.

Derweil ist die Zahl aller seit Ende Februar gemeldeten Corona-Fälle im Stadtgebiet auf 598 gestiegen. Davon sind 386 Patienten wieder gesundet. Insgesamt sechs mit dem Coronavirus infizierte Patienten sind verstorben. Damit gelten aktuell 206 Personen im Stadtgebiet als infiziert.

21 Patienten auf Intensivstationen

Die Zahl der Erkrankten ist damit im Vergleich zum Vortag weiter gesunken, am Dienstag galten noch 224 Menschen als infiziert. Bereits seit der vergangenen Woche sinkt die Zahl der Erkrankten in Münster, lediglich am Wochenende hatte sie sich wieder erhöht.

Die Krankenhäuser behandeln zur Zeit 36 Corona-Patienten, davon 21 auf Intensivstationen. Aktuell müssen 16 Corona-Patienten beatmet werden. Am 8. April um 15 Uhr waren auf den Intensivstationen der Stadt 83 Betten frei. Am Vortrag hatte die Stadt noch 109 freie Betten auf Intensivstationen gemeldet.

66 Verstöße festgestellt

Auch am Dienstag nahm der kommunale Ordnungsdienst in Münster Kontrollen vor: Bei insgesamt 180 Kontrollen wurden 66 Verstöße gegen die Anti-Corona-Vorgaben festgestellt.