Die Westfälische Wilhelms-Universität Münster (WWU) hat in dem aktuellen „QS World University Ranking by Subject“ in vielen Fächern sehr gute Platzierungen erhalten. Die WWU wurde in allen fünf Fächergruppen gerankt und erreichte in 23 Fächern eine Platzierung, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Beste Fächergruppen der WWU sind die „Naturwissenschaften“ auf Rang 188 und die „Lebenswissenschaften und Medizin“ auf Rang 195 weltweit. Bei den einzelnen Fächerergebnissen konnte sich die „Theologie und Religionswissenschaften“ unter den Top 100 platzieren und belegten Rang 6 in Deutschland. Bestes nationales Ergebnis erreichen die „Kommunikations- und Medienwissenschaften“ mit Rang 4.

Forschungsstärke wird berücksichtigt

Weitere sehr gute Ergebnisse in der internationalen Ranggruppe 101bis 150 erhielten die münsterische Pharmazie (national Rang 8), Geschichte (national Rang 9), Chemie (national Rang 10), Archäologie (national Rang 12) und Philosophie (national Rang 13).

Das „World University Ranking by Subject“ des britischen Bildungsanbieters Quacquarelli Symonds berücksichtigt vor allem die Forschungsstärke und untersucht Faktoren wie akademisches Ansehen, Publikationen und Zitationen einzelner Veröffentlichungen. Methodisch basiert das Fächerranking auf Befragungen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Arbeitgebern sowie auf der Anzahl der Zitationen.