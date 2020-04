Münster -

Von Helmut P. Etzkorn

Es soll auch so etwas wie ein Zeichen des Trostes und der Hoffnung in schweren Zeiten sein: Eine rekonstruierte Kapellen-Schule mit Musik soll schon bald den Bestand an historischen Gebäuden im Mühlenhof-Freilichtmuseum am Aasee bereichern, in dieser Woche fiel der Startschuss für das ehrgeizige Projekt.