Corona-Krise in Münster

Münster -

Weil das Restaurant der Hafenkäserei derzeit, wie alle anderen auch, geschlossen ist, hatte Koch Kim Ward eine Idee. Er will aus der Situation das Beste machen und die Hygienemittel und Schutzkleidung, die in der Küche des Restaurants zurzeit nicht genutzt werden kann, an Arztpraxen spenden.