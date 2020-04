„Hof-Konzert“ lässt Heimbewohner tanzen und vor Freude weinen

Laut einer Pressemitteilung von Johanniter-Stift und MS4H war am 25. März ein Aufruf an Musiker erfolgt, ehrenamtlich an dem Projekt für ältere Menschen mitzuwirken. Nur anderthalb Wochen später, am vergangenen Sonntag, fand bei bestem Wetter das erste „Hof-Konzert“ in der Senioreneinrichtung des Johanniter-Stifts an der Weißenburgstraße statt.

Das Schlagerduo „Die Silvanas“ kam mit seinem gesamten Equipment angereist, der Videofilmer „Timmyssie“ war mit professioneller Ausstattung vor Ort und Carola Pöppelmann vom Johanniter-Stift freute sich mit knapp 100 Senioren auf eine schöne Stunde der Abwechslung im momentan sehr eingeschränkten Heimleben.

Das Ergebnis sieht man in einem Video: Tanzende und vor Glück weinende Menschen, deren Alltag gerade wirklich nicht einfach ist. Dies war, so die Initiatoren, die beste Belohnung für alle Beteiligten und Organisatoren.

„MS4H – Münster for Help“ will genau hier weitermachen. Dafür braucht die Initiative aber die Unterstützung von Musikern. Fünf Gruppen sind bereits fest mit im Boot, aber bei inzwischen mehr als 15 interessierten Wohnheimen ist mehr Unterstützung durchaus willkommen. MS4H ist erreichbar per Telefon unter 0175/6604319 oder per Mail an ms4h@gmx.de.