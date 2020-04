Wie die Polizei berichtet, hat sich ein 24-jähriger Motorradfahrer am Samstagnachmittag auf der Hägerstraße bei einem Unfall schwer verletzt. Der Münsteraner war demnach mit seinem Zweirad gegen 14.50 Uhr Richtung Häger unterwegs. Vor ihm bog eine 34-jährige Autofahrerin nach links in einen Feldweg ab. Der 24-Jährige fuhr auf den Wagen auf, wurde durch die Kollision von seinem Motorrad geschleudert und stürzte auf die Straße.Rettungskräfte brachten den Motorradfahrer in ein Krankenhaus. Polizisten sperrten die Hägerstraße für die Dauer der Unfallaufnahme für etwa eineinhalb Stunden komplett.