Masken für Münster

Schon seit einigen Tagen fertigen stadtweit Mitglieder katholischer und evangelischer Kirchengemeinden, Schneiderinnen des Theaters, aber auch viele weitere engagierte Gruppen und Einzelpersonen einfache Mund-Nase-Masken, um sie ihren Mitmenschen zu überlassen. Zwar können diese Masken nicht den Träger selbst schützen, dafür aber Tröpfchen beim Sprechen oder Husten einfangen und so die Verteilung der Coronaviren bremsen. Oberbürgermeister Markus Lewe zeigt sich hocherfreut über das Engagement aus der Bürgerschaft: „Münster hält zusammen – das beweisen wir immer wieder eindrucksvoll.“

Grundstein für Hilfe gelegt

In Zusammenarbeit mit den Kirchen und der Apothekerkammer ruft die Stadt nun Bürgerinnen und Bürger dazu auf, sich an dieser Aktion zu beteiligen. Der Grundstein für eine organisierte Hilfe sei gelegt, heißt es in einer Mitteilung der Stadt: Dank der Unterstützung vieler Apotheken sei es nun möglich, ehrenamtlich genähte Mund-Nase-Masken kostenlos an die Menschen dieser Stadt zu verteilen. Wer seine Masken zur Verfügung stellen und weitere produzieren möchte, kann diese nach Anmeldung bei den Bezirksverwaltungen, im Stadthaus 1 in der Innenstadt oder bei einer der kirchlichen Sammelstellen abgeben.

„Wer Masken nähen möchte und nicht weiß, wie er sie verteilen kann, sollte sich an die städtische Corona-Hotline wenden. Hier wird auch die Entgegennahme, die möglichst wohnortnah erfolgen soll, geregelt“, so Lewe. Infos zu Sammel- und Ausgabestellen gibt es unter 4 92-10 77 (Montag bis Freitag 8 bis 18 Uhr, Samstag 9 bis 16 Uhr) und unter www.kirchen-in-muenster.de . Nähanleitungen (auch auf Türkisch und Arabisch) sowie Tipps in Wort und Bild stehen auf den Infoseiten der Stadt unter www.muenster.de/corona .