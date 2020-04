Abschied auf Abstand im Hospiz

Kontaktverbote, keine Besuche von Angehörigen, kein Kaffee und Kuchen in der großen Küche – so leer wie in diesen Wochen sind die gemeinschaftlichen Räume im Johannes-Hospiz nie. Es ist einsam geworden im Haus und auch in den Zimmern der Bewohner.

Immer nur ein Familienmitglied darf sich dort aufhalten – und auch das nur unter strengen Hygienemaßnahmen und der dringenden Empfehlung, auf Abstand zu gehen. Das ist schwer, wenn man nicht weiß, ob es noch Wochen, Tage oder gar nur Stunden sind, die Eltern oder Verwandte noch leben werden.

Ehrenamtliche bleiben zu Hause

Die Versorgung der sterbenden Bewohner in den letzten Wochen oder vielleicht letzten Tagen liegt deshalb zurzeit allein in den Händen des Pflegepersonals. Ehrenamtliche Mitarbeiter bleiben zu Hause. Der Seelsorger ist noch da, wenn er darf und erwünscht ist. Dabei lebt die hospizliche Arbeit davon, Zuwendung und Nähe zu geben. Die physische Nähe, tröstende Gespräche fehlen.

„Die schönsten und innigsten Momente sind bei der morgendlichen Pflege“, so Susanne Damhus, langjährige Pflegefachkraft im Johannes-Hospiz. „Da müssen wir Körperkontakte haben und unsere Bewohner genießen das, wie auch beim Anreichen des Essens“. Den letzten Tagen mehr Leben zu geben, das ist eine Kernaussage der hospizlichen Arbeit.

„ Aber die Bewohner nehmen diese besonderen Umstände auch an, wie wir alle. Aber die Bewohner nehmen diese besonderen Umstände auch an, wie wir alle. “ Klaus Willmer, Seelsorger im Johannes-Hospiz

Doch die Orte dieses Lebens wie das Wohnzimmer, die große Küche, Terrasse und Garten sind leer und still. „Aber die Bewohner nehmen diese besonderen Umstände auch an, wie wir alle,“ berichtet Klaus Willmer, Seelsorger im Johannes-Hospiz, „sie sind auch schutzbedürftig und möchten sich nicht infizieren. Alle sehen die Nachrichten und wissen um die Gefahr.“

Die hospizliche Begleitung sterbender Menschen ist nicht auf Distanz und ohne Gefühle möglich, da sind sich alle einig. Ein Team von fast dreißig Pflegefachkräften kümmert sich im Schichtdienst um die zehn Bewohner im Johannes-Hospiz.

Wunsch nach mehr Anerkennung

„Unsere Kommunikation funktioniert auch im Krisenmodus perfekt, wir sind eingespielt und können uns hundertprozentig aufeinander verlassen, ganz besonders in dieser Ausnahmesituation, die wir - wie viele andere auch – noch nie erlebt haben“, ergänzt Susanne Damhus. Für die Zukunft wünsche sie sich Anerkennung: „Pflege ist viel mehr als ‚satt und sauber‘. Wenn die Menschen das sehen, ist viel gewonnen.“