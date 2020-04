Prozess um Explosionen in Mietshaus neu gestartet

Zum zweiten Mal hat am Landgericht Münster am Dienstag der Prozess um die mutmaßlich bewusst herbeigeführten Explosionen in einem Fachwerkhaus nördlich von Kinderhaus begonnen. Nach dem eigentlichen Prozessauftakt am 13. März war das Verfahren wegen gesundheitlicher Probleme einer Verfahrensteilnehmerin zunächst unterbrochen worden. Nun hat er neu begonnen.

Angeklagt sind eine 68 Jahre alte Münsteranerin und ihre 39-jährige Tochter. Beiden sollen im September des vergangenen Jahres in ihrem Mietshaus mehrere Explosionen mit dem Ziel herbeigeführt haben, sich das Leben zu nehmen.

Polizisten in psychischer Behandlung

Die Anklage lautet unter anderem auf gemeinschaftlich versuchten Mord sowie auf Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion mit versuchter Todesfolge. Am Morgen der Explosion sollte das Haus eigentlich wegen jahrelanger Mietrückstände geräumt werden, drei Polizisten, die Gerichtsvollzieherin und ein Mitarbeiter eines Schlüsseldienstes waren zum Zeitpunkt der Explosion rund 20 Meter vom Haus entfernt. Körperlich blieben sie unverletzt, die Polizisten mussten anschließend in psychische Behandlung.

Nach dem Verlesen der Anklage stellte die Verteidigung den Antrag, diesen und den nächsten Verhandlungstag aufgrund der Corona-Pandemie zu verschieben. Die Verteidigung argumentierte mit den Schilderungen der 39-jährigen Angeklagten, es gebe seit kurzem einen Corona-Verdachtsfall in ihrer JVA. Auch wurde darauf verwiesen, dass aufgrund fehlender Masken eine vertrauliche Kommunikation zwischen Verteidigung und Angeklagten im Saal nicht möglich sei.

Antrag auf Verschiebung abgelehnt

Die Richter lehnten den Antrag – ebenso wie einen weitere Antrag, welcher Verfahrensfehler anführte - ab, erklärten den Prozesstag wenig später aber für beendet. Beim nächsten Verhandlungstag in zwei Wochen will die jüngere Angeklagte aussagen, zudem sollen erste Zeugen gehört werden.

Wegen der Corona-Pandemie werden viele Verhandlungen vor Gericht verschoben. Dringende Fälle, wie Haftfragen, werden aber weiterhin verhandelt.

Hinweis: Der Pressekodex sieht vor, dass über Suizide zurückhaltend berichtet wird.Dies gilt insbesondere für die Nennung von Namen und die Schilderung näherer Begleitumstände. Grund für die Zurückhaltung ist die hohe Nachahmerquote nach jeder Berichterstattung über Selbsttötungen. Daher werden wir nicht im Detail über den Vorfall berichten.

Wenn Sie sich selbst betroffen fühlen, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge . Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie Hilfe von Beratern, die schon in vielen Fällen Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen konnten. Ergänzend können Sie das Angebot der Krisenhilfe Münster (0251-519005) in Anspruch nehmen und dort bis zu zehn kostenlose persönliche Beratungstermine vereinbaren.