Am heutigen Mittwoch (15. April) soll eine Entscheidung fallen, wann und wie Schulen in Nordrhein-Westfalen wieder geöffnet werden. Bereits seit einigen Tagen liegt der Stadtverwaltung eine Aufforderung der Bezirksregierung Münster vor, in den Schulen die hygienischen, Rahmenbedingungen für eine kurzfristige Öffnung sicherzustellen.