Wegen des Baus eines Kanalanschlusses ist die Himmelreichallee an der Einmündung in die Hüfferstraße seit Dienstag voll gesperrt. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Freitag. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Alle anliegenden Grundstücke bleiben laut Stadtwerken erreichbar, auch die Anfahrt zum Zentralfriedhof sei uneingeschränkt möglich. Der Fuß- und Radverkehr an der Himmelreichallee bleibe aufrechterhalten und werde an der Baustelle vorbeigeführt.

Das Amt für Mobilität und Tiefbau und die Stadtwerke bitten alle Anwohner um Verständnis für die Einschränkungen während der Bauzeit. Die Stadtbusse der Linie 14 fahren eine Umleitung am Aasee. Zwischen den Haltestellen Hüfferstiftung und Aegidiimarkt fahren die Busse in beiden Richtungen über Gerichtsstraße und Krummer Timpen. Die Linie 14 kann nicht an den Haltestellen Zentralfriedhof, Goldene Brücke/Aasee, Aegidiitor und Schützenstraße halten.