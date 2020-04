Oberbürgermeister bedankt sich bei Einkaufshilfe

„Ich habe das Gefühl, dass in Münster wirklich jeder mit anpackt und seinen Beitrag leisten möchte“, sagt Marius Mehling, der gemeinsam mit Lena Balitzki zu einem Team gehört, das eine Einkaufshilfe in Zeiten der Coronakrise organisiert hat.

„Ja, Münsteraner sind wirklich toll. Ihre Idee der Einkaufshilfe ist in diesen Corona-Zeiten wirklich hilfreich und alltagstauglich. Da kann ich nur besonders herzlich danke sagen“, stimmte Oberbürgermeister Markus Lewe den beiden Initiatoren zu. Dies sei eine ausgezeichnete Idee in schwierigen Zeiten, heißt es in einer städtischen Pressemitteilung.

Mehr als 350 Freiwillige

Mehr als 350 Freiwillige haben sich gemeldet, die für Hilfesuchende einkaufen möchten. Das Kernteam der Einkaufshilfe besteht aus rund zehn Personen, weitere sechs Personen bilden das Telefonteam.

Alle Freiwilligen werden vom Team per „Video-Telefonat“ und Personalausweisabgleich identifiziert und registriert, um Missbrauch zu verhindern. Hilfesuchende können sich an die Hotline wenden (0157 33 20 17 96) oder per Mail ( einkaufshilfe.ms@gmail.com ) an das Kernteam. Das vermittelt dann die Helfer an die Hilfesuchenden.

130 Patenschaften entstanden

In den meisten Fällen entstehen dadurch Patenschaften. Der Helfer kauft regelmäßig für die Hilfesuchenden ein. Man kennt sich und muss sich nicht bei jedem Einkauf aufs Neue besprechen. Inzwischen gibt es schon 130 solcher Patenschaften.

Für Helfer wie Hilfesuchende gibt es Verhaltensregeln, um Missbrauch zu vermeiden. So dürfen etwa Helfer nicht die Wohnung betreten. Hilfesuchende sollen an die Helfer nur Bargeld rausgeben, nicht aber die Bankkarte zum Einkauf mitgeben. Hamsterkäufe übernehmen die Helfer nicht.

„ Münster funktioniert auch in der Krise sehr gut. " Medizinstudentin Lena Balitzki

„Münster zeigt, dass man sich aufeinander verlassen kann“, freut sich Medizinstudentin Lena Balitzki, die auch auf der Intensivstation des Franziskus-Hospitals aushilft. „Münster funktioniert auch in der Krise sehr gut“, lautet die Erfahrung der Einkaufshilfe-Initiatoren. So gut, dass die vielen Helfer noch mehr Menschen unterstützen können. „Wer seine Einkäufe nicht selbst organisieren kann, kann sich gerne bei uns melden“, ermuntert Marius Mehling, der gerade auch für das zweite Staatsexamen in Medizin büffelt.