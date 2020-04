Auf zwei finanzielle Unterstützungsangebote in Zeiten der Corona-Pandemie macht die Sparkasse Münsterland Ost in einer Mitteilung aufmerksam: Unter dem Motto „Wir helfen beim Helfen“ unterstützt sie Vereine und Institutionen mit Spendenmitteln, die sich derzeit beispielsweise in Nachbarschaftsprojekten für ihre Mitmenschen engagieren.

Zusätzlich stellt das Kreditinstitut laut der Mitteilung Pflege-Einrichtungen mit Kontaktbeschränkungen in Münster und im Kreis Warendorf Spenden- und Sponsoringmittel für die Anschaffung von Tablet-Computern bereit. Diese ermöglichen etwa gepflegten Senioren, mit Hilfe der Videotelefonie trotz Besuchsverbot mit ihren Familien in Verbindung zu bleiben.

Gesellschaftliches Engagement

"Die Aktion ist Bestandteil des gesellschaftlichen Engagements der Sparkasse. Allein im vergangenen Jahr unterstützte das Kreditinstitut in rund 1000 Fällen Vereine und gemeinnützige Institutionen mit 3,1 Mio. Euro aus Spenden, Sponsoring- und Stiftungsmitteln", teilt die Sparkasse Münsterland Ost weiter mit.

„Gerade in diesen Zeiten ist die Unterstützung ehrenamtlicher Arbeit und die Solidarität mit denen, die zum Beispiel in den Heimen keinen Besuch empfangen dürfen, eine Gemeinschaftsaufgabe. Dazu wollen wir unseren Beitrag leisten“, unterstreicht der Sparkassen-Vorstandsvorsitzende Markus Schabel.

Online anmelden

Gemeinnützige Vereine, die sich in Corona-Zeiten um das Gemeinwesen verdient machen, können sich auf der Spendenplattform www.sparkasse-mslo.de/spenden registrieren und eine Förderung beantragen. Das gilt auch für gemeinnützige Institutionen, die ihr Projekt unter der Bezeichnung „Anschaffung Tablets“ einreichen. Einrichtungen, die im steuerlichen Sinne nicht gemeinnützig sind, werden gebeten, sich per E-Mail über engagement@sparkasse-mslo.de zu melden.

Abhängig von der Anzahl der benötigten Tablets sind pro Einrichtung bis zu 1000 Euro Unterstützung möglich. Die Zusage erfolge laut Sparkasse schnellstmöglich.