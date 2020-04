Wie aus Kleiderspenden Masken werden sollen

Es geschieht gerade an vielen Stellen in Münster und dem Münsterland: Menschen greifen zu Nadel und Faden oder zur Nähmaschine und nähen Masken zum Schutz vor dem Coronavirus. An vielen Stellen werden mit dem Verkauf der Masken Spenden für einen guten Zweck gesammelt, andere nähen nur für Freunde und Bekannte.

Auch in der Facebook-Gruppe " MS4H " ("Münster for help") wurden die Masken schnell ein Thema. Gerald Wissel hat die Gruppe zu Beginn der Corona-Krise gegründet. Hauptberuflich ist er als Gastronom und Veranstalter tätig - und deshalb ebenfalls von den Auswirkungen der beschlossenen Maßnahmen betroffen. Doch er wollte, wie er sagt, in der Krise nicht untätig sein und hat deshalb die Gruppe ins Leben gerufen.

Nähern geht der Stoff aus

Schnell kam auch bei Wissel das Thema "Masken" auf den Plan. Mit einigen Mitstreitern hat er auch daraus eine Aktion gemacht: Sechs Frauen und ein Mann nähen nach Angaben von Wissel aktuell ehrenamtlich.

Doch vermehrt geht den Ehrenamtlichen der Stoff aus, berichtet Wissel: "Bisher machen das die meisten Münsteraner umsonst, aber seit einigen Tagen werden die Stimmen lauter, dass viele Näher das alles nicht mehr lange alleine finanzieren können." Denn wer viele Masken näht, braucht auch viel Stoff. Den kaufen die Ehrenamtlichen aktuell noch selbst.

Kleiderspenden werden zu Masken

Das Problem wollte Wissel lösen und hat dabei Unterstützung von den "Youth Scouts NRW" bekommen. Die "Youth Scouts" sind eine Pfadfinder-Gruppe aus ganz NRW, die sich unter anderem in der Pflicht sehen, Verantwortung in der Gesellschaft zu übernehmen. In Münster sind unter anderem Hamza Mussa und Yaseen Al-Murish aktiv. "Die Jungs haben mir erzählt, dass ihre Eltern Stoff bei Leuten einsammeln, die diesen übrig haben."

Diese Idee fand Wissel gut. "Außerdem wären es zwei Fliegen mit einer Klappe", sagt der Münsteraner. Denn in seiner Facebook-Gruppe hat er zu Beginn der Corona-Pandemie auch Hilfsaktionen für Initiativen wie die Bahnhofsmission, die Tafel oder den Verein Lichtblicke organisiert. "Dort wurde mir gesagt, dass die Menschen gar keine Kleidung mehr brauchen", sagt Wissel. Auch die Kleiderkammern seien aktuell geschlossen, doch aussortierte Kleidung schlummere ja womöglich dennoch bei vielen im Keller oder auf dem Dachboden.

So funktioniert die Aktion

Deshalb möchte die Gruppe "MS4H" jetzt Kleiderspenden einsammeln und diese an die Näher verteilen, damit daraus Masken werden. Mit einem Flyer rufen sie zu der Aktion "Aus Kleiderspenden Masken nähen" auf. Die "Scouts" Hamza Mussa und Yaseen Al-Murish helfen Wissel und seiner "MS4H"-Gruppe dabei, Kleiderspenden einzusammeln und zu den Nähern zu bringen.

Das Projekt funktioniert wie folgt: Im Internet und auch in den Briefkästen vieler Münsteraner wird aktuell ein Flyer verteilt. Wer Stoff zu Hause hat, kann den QR-Code auf dem Flyer scannen. "Wir holen den tauglichen Stoff ab, verteilen ihn an alle Näher, die Bedarf haben und verteilen die Masken dann danach an genau die Stellen, wo sie am meisten gebraucht werden", erklärt Wissel. Geeignet seien vor allem Kleidungsstücke aus Baumwolle und solche, die bei mindestens 60 Grad vielfach gewaschen werden können.

Dieser Flyer verbreitet die Initiative aktuell. Foto: privat

Wer sich sonst noch melden kann

Gerald Wissel ist dabei aber auch wichtig, dass sich nicht nur die Menschen melden können, die aussortierte Kleidung abgeben möchten. "Wer auch immer Stoff braucht, kann sich bei uns melden", appelliert er an alle, die in Münster im Moment Masken nähen. Und auch wer dringend eine Maske haben möchte, kann sich in der Facebook-Gruppe melden. Die Masken werden kostenlos verteilt.