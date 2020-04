Einkaufstourismus zwischen Osnabrück und Münster?

Der Handelsverband Niedersachsen-Bremen rechnet damit, dass viele Geschäfte ihre Ladenfläche auf maximal 800 Quadratmeter reduzieren werden, um am Montag wieder öffnen zu können. „Das werden alle in Anspruch nehmen, die es können“, sagte Hauptgeschäftsführer Mark Alexander Krack am Freitag.

Flächenreduzierung soll in Niedersachsen erlaubt werden

Er schloss auch nicht aus, dass Einkaufszentren wieder öffnen können, wenn sie bestimmte Abstandsregelungen einhalten. Die neue Corona-Verordnung der Landesregierung sollte darauf am Freitag eine Antwort geben.

Eine Regierungssprecherin hatte am Donnerstag bestätigt, dass die Geschäfte in Niedersachsen ihre Fläche reduzieren dürfen, um die 800-Quadratmeter-Vorgabe zu erfüllen. In Nordrhein-Westfalen etwa besteht diese Möglichkeit hingegen nicht.

Ein Warenhaus geöffnet, das andere geschlossen?

So könnte es passieren, dass Galeria Kaufhof in Osnabrück am Montag mit reduzierter Fläche öffnen darf, die Filiale im etwa 60 Kilometer entfernten Münster aber geschlossen bleiben muss. Die ohnehin finanziell angeschlagene Kaufhauskette will deshalb jetzt gerichtlich klären lassen, ob ihre Häuser in NRW geschlossen bleiben müssen.

„ Vom Geist, vom ganzen Herangehen, haben wir erhebliches Maß an Einheitlichkeit erreicht, das für einen föderalen Staat schon fast an ein Wunder grenzt. Vom Geist, vom ganzen Herangehen, haben wir erhebliches Maß an Einheitlichkeit erreicht, das für einen föderalen Staat schon fast an ein Wunder grenzt. “ Angela Merkel am Mittwoch (15.4.)

Das Unternehmen wende sich in einem Eilverfahren gegen die Coronaschutzverordnung des Landes, teilte das Oberverwaltungsgericht des Landes am Freitag in Münster mit. Das Land hat Gelegenheit, dazu Stellung zu beziehen. Eine Entscheidung soll in dieser Woche nach Angaben des Gerichts aber nicht mehr fallen.

Ikea-Tourismus nach NRW?

Doch es geht auch andersherum: Mit Blick auf die Möbelhäuser warnt der niedersächsische Handelsverband-Chef Krack vor einem Einkaufstourismus nach Nordrhein-Westfalen. NRW hat Möbelhäusern und Babyfachmärkten eine Sondererlaubnis erteilt, unabhängig von der Größe wieder öffnen zu können. So muss das Ikea-Möbelhaus in Osnabrück geschlossen bleiben, während das in Kamen ab Montag öffnen könnte.

Dabei ist die Fläche der Möbelhäuser bei Ikea eigenen Angaben zufolge teilweise rund 30 mal so groß wie die erlaubten 800 Quadratmeter, auf denen die Wiedereröffnung des Handels erlaubt wurde.

Bei Ikea zeigte man sich freudig überrascht von der Regelung. Man prüfe nun derzeit mit den Behörden, welche Schutzmaßnahmen für die Öffnung nötig seien. „Wir streben eine möglichst zeitnahe Eröffnung unserer Einrichtungshäuser in NRW an, werden aber gleichzeitig höchste Sicherheits- und Hygieneauflagen gewährleisten“, sagte eine Ikea-Sprecherin der dpa. Ob ein Neustart bei Ikea schon am Montag möglich sei, war zunächst unklar.

Bei Baumärkten nachgesteuert

Bereits bei den Baumärkten war es vor einigen Wochen dazu gekommen, dass viele Niedersachsen in Nachbarländer auswichen. Die Landesregierung öffnete die Baumärkte daraufhin auch in Niedersachsen vorzeitig.