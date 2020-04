Die Räumlichkeiten des Jugendzentrums im Paul-Gerhardt-Haus müssen zurzeit geschlossen bleiben. Deshalb gibt es jetzt spannende neue Angebote auf der Homepage und Instagram, die wöchentlich erweitert werden, teilt das Jugendzentrum mit.

Das Hauptanliegen der Mitarbeitenden sei, für viele Jugendliche weiterhin als Ansprechperson und Ideengeber auch in schwierigen Zeiten da zu sein. So können Jugendliche telefonisch, über den Messenger WhatsApp, per E-Mail oder über die sozialen Medien Kontakt aufnehmen und sich beraten lassen oder auch einfach nur mal quatschen – auf verschiedenen Sprachen. Die Kontaktdaten sind auf der Homepage zu finden.

Rätselabenteuer zum Mitmachen

Aber auch Mitmach-Aktionen werden unter #WirBleibenZuhause angeboten. In der letzten Woche startete unter der Rubrik „Riddle Room“ das Rätselabenteuer „Die geheimnisvollen Koffer“, bei dem Hinweise geliefert werden müssen, um die Wahrheit hinter mysteriösen Postsendungen ans Lichtzu bringen.

In dieser Woche beginnt außerdem die große #faceless-Challenge, heißt es weiter. Hier können Jugendliche dokumentieren, wie sie ihre Zeit kreativ nutzen und ihre Ergebnisse per Video, Foto oder Text einsenden. Besonderer Einfallsreichtum wird wöchentlich von einer ehrenamtlichen Jury mit Preisen prämiert. Ab der kommenden Woche gibt es Ideen gegen Langeweile und Einsamkeit. Diese können sie zuhause alleine oder innerhalb ihrer Familien umsetzen.