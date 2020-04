Normalerweise arbeitet Mechthild Steffen in einer Werkstatt, probt mit ihrer Tanzgruppe „Schrittwechsel“ für den nächsten Auftritt, unternimmt Ausflüge mit ihrer Lebenshilfe-Gruppe oder singt im Gospelchor. All das, was für Mechthild bis vor wenigen Wochen noch selbstverständlicher Tagesablauf war, fällt momentan aber wegen der Corona-Beschränkungen erst einmal aus.

Stattdessen läuft bei ihr dafür jetzt die Nähmaschine heiß: Gemeinsam mit ihrer Mutter Anne ist sie dem Aufruf der Lebenshilfe gefolgt, sogenannte Behilfs-Mundschutzmasken zu nähen. „Medizinische Atemschutzmasken sind Mangelware und selbst für unsere Wohnhäuser kaum zu bekommen“, erklären Kathrin Brinks und Wilfried Wagner-Stolp, Geschäftsführer der Lebenshilfe. Dabei gehören Menschen mit Behinderung in sehr vielen Fällen zur Corona-Risiko-Gruppe“, erklären Brinks und Wagner-Stolp.

Mechthild näht 100 Masken

Durch den Aufruf „Lebenshilfe näht“ sind in nur wenigen Tagen bisher über 500 selbstgenähte Masken von Mitgliedern und Freunden des Vereins zusammengekommen, die nun in den Wohnhäusern und in den ambulanten Diensten eingesetzt werden können. „Wir sind dankbar für die großartige Unterstützung, die wir in dieser besonderen Zeit erfahren.“

Allen voran Mechthild Steffen, die trotz des guten Wetters keine Gartenpause eingelegt, sondern das ganze Wochenende mit Nadel und Faden verbracht hat. Stolz präsentiert sie ihre bunten Werke: „Geschafft! Ich habe zweimal nachgezählt, es sind genau 100. Nähen macht Spaß!“