28-Jährige lässt sich taufen

Larisa Popovic möchte Christin werden. Das ist schon lange der Wunsch der 28-Jährigen. Viele Jahre hat sie es aufgeschoben, doch die Münsteranerin ist überzeugt: „Es ist nie zu spät, wenn man etwas wirklich will.“ Am Weißen Sonntag, dem Sonntag nach Ostern, am 19. April sollte sie in der St.-Theresia-Kirche in Münster katholisch getauft werden.

Doch wegen der Corona-Krise sind alle öffentlichen Gottesdienste abgesagt. „Wir haben die Taufe deshalb verschoben.“ Larisa Popovic ist darüber zwar ein wenig traurig, sie weiß aber, dass es nicht anders geht. Ein neuer Termin soll nach Ende der aktuellen Ausnahmesituation gefunden werden.

Eltern stammen aus Jugoslawien

Schon in der Grundschule war sie eine Ausnahme: „Alle haben sich damals in meiner Heimat Minden auf die Erstkommunion vorbereitet, nur ich war nicht dabei.“ Zwar besuchte sie immer freitags in der ersten Stunde den katholischen Religionsunterricht, doch getauft war sie nicht. Ihre Eltern wollten der Tochter die Entscheidung selbst überlassen. „Meine Mutter und mein Vater sind im ehemaligen Jugoslawien aufgewachsen“, berichtet Larisa Popovic.

Die damalige politische Situation habe die beiden geprägt: „Meine Eltern sind gläubig, haben ihren Glauben aber Zuhause für sich leben müssen.“ Den Kirchgang kennt die junge Frau höchstens an Weihnachten und Ostern, doch auch das hat die Familie in den vergangenen Jahren nicht mehr praktiziert. Und trotzdem haben Kirchen und Gottesdienste Larisa Popovic schon immer fasziniert.

Vorbereitung auf die Taufe

Seit einem Jahr wohnt die Medizinisch technische Laboratoriumsassistentin in Münster. Nach ihrer Ausbildung arbeitete sie zunächst im Vinzenz-Krankenhaus in Hannover. „Weil das ein katholisches Krankenhaus ist, bin ich dort wieder mit meinem Wunsch, getauft zu werden, konfrontiert worden“, sagt sie. Ihr Beruf führte sie vor zwei Jahren ans Universitätsklinikum Münster. Seitdem wohnt Larisa Popovic auf dem Gelände des UKM – mit Blick auf die St.-Theresia-Kirche. „Einige, die dort regelmäßig hinkommen, habe ich schon kennengelernt.“

Doch es fehlt noch etwas, da ist sich Larisa Popovic sicher. Vor einem halben Jahr nahm sie mit dem Pfarrbüro Kontakt auf, das sie mit Pater Dr. Rainer Autsch zusammenbrachte. Der Pallottiner bereitet die 28-Jährige seitdem auf Taufe, Erstkommunion und Firmung vor. Bestärkung in ihrem Vorhaben fand Larisa Popovic auch bei einer Vesper im St.-Paulus-Dom, bei der Bischof Dr. Felix Genn sie und die anderen erwachsenen Taufbewerber aus dem Bistum Münster offiziell zum Sakrament zuließ. „Es war ein schönes Gefühl, zu sehen, dass sich noch andere auf diesen Schritt vorbereiten“, berichtet die 28-jährige Münsteranerin.