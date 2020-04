Nur noch wenig Andrang an Corona-Teststationen

Münster -

Von Karin Völker

Anfangs wollten die Schlangen an den Corona-Teststationen an der Halle Münsterland und am UKM kein Ende nehmen, nun kommen nur noch sehr wenige Menschen. Die Gründe dafür liegen vor allem im Kontaktverbot und den frühlingshaften Temperaturen.