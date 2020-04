„Keinen Gedanken an Notschlachtung verschwendet“

Andere (Bundes-)Länder, andere (Corona-)Sitten: In Berlin wird schon laut über eine Öffnung der Zoos nachgedacht. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Aussicht gestellt, dass der Zoologische Garten im Westen und der Tierpark im Osten der Stadt am 27. April unter Auflagen wieder öffnen könnten. Eine entsprechende Verordnung soll bei einer Senatssitzung am Dienstag (21. April) verabschiedet werden. Bund und Länder hatten sich am Mittwoch eigentlich darauf geeinigt, dass zoologische Gärten mindestens bis zum 3. Mai für den Publikumsverkehr geschlossen bleiben sollen. Bereits am Freitag öffnete auch in NRW der erste Tierpark mit einer Ausnahmegenehmigung: Im Safariland Stukenbrock in Ostwestfalen können wieder Löwen und Giraffen bewundert werden - aus dem Auto heraus.