Der Krisenstab der Stadt Münster hat die Einführung einer Maskenpflicht für Münster beschlossen. Sie wird ab kommenden Montag (27. April) gültig. Das bestätigte soeben der Leiter der städtischen Krisenstabs, Ordnungsdezernent Wolfgang Heuer, unserer Zeitung. Hintergrund sind die Öffnungen im Einzelhandel, die seit Montag gelten und für eine Belebung der Innenstadt sorgen. Es gilt die Regel, dass sich pro zehn Quadratmeter begehbarer Verkaufsfläche maximal ein Kunde im Laden aufhalten darf. Zudem gilt in den Läden das 1,50-Meter-Abstandsgebot.

Die Maskenpflicht in Münster wird über eine allgemeine Verfügung der Stadt gültig. Bislang haben sich nur wenige Städte in Deutschland für eine Maskenpflicht entschieden, Münster ist die erste nordrhein-westfälische Großstadt, die sich zu diesem Schritt entschieden hat.

Details zur Maskenpflicht

Die Maskenpflicht soll nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in Läden, auf Märkten, in Bussen und öffentlichen Bereichen der städtischen Verwaltungsgebäude gelten. „Es darf aber auch ein Schal oder ein Tuch vor dem Mund sein“, sagte die Sprecherin weiter.

Wer gegen die Maskenpflicht verstoße, der dürfe aus Geschäften oder Bussen verwiesen werden. Bußgelder seien zunächst nicht vorgesehen, sagte die Sprecherin. Die Bürger hätten sich bislang an die geltenden Abstandsregeln gehalten. Man gehe davon aus, dass sie nun auch der Verpflichtung nachkommen, Mund und Nase beim Einkaufen oder Busfahren zu bedecken.

„ Ziel ist und bleibt es, jede Art von größerer Ansammlung und Begegnung von Menschen zu vermeiden. Ziel ist und bleibt es, jede Art von größerer Ansammlung und Begegnung von Menschen zu vermeiden. “ Wolfgang Heuer

Heuer hatte die Lockerungen zuvor begrüßt und in einer am Sonntag verbreiteten Pressemitteilung betont: „Die Erfahrungen aus den letzten drei Wochen der noch geöffneten Läden haben gezeigt, dass die Menschen sich an die neuen Vorgaben diszipliniert halten. Ziel ist und bleibt es, jede Art von größerer Ansammlung und Begegnung von Menschen zu vermeiden. Deshalb wird die Stadt Münster auch hier gewissenhaft die Einhaltung der Vorgaben überprüfen.“