Coronavirus: Mund und Nase müssen verdeckt sein

Ob in Geschäften, bei der Bank oder im Bus – überall dort müssen die Münsteraner ab kommenden Montag (27. April) eine Maske im Gesicht tragen, die Mund und Nase verdeckt.

Der Krisenstab der Stadt Münster hat die Einführung einer Maskenpflicht für Münster wegen der Corona-Pandemie beschlossen. Das teilt der Leiter, Ordnungsdezernent Wolfgang Heuer, mit. Hintergrund sind die Öffnungen im Handel, die für eine Belebung der Innenstadt sorgen. Die Maskenpflicht wird über eine allgemeine Verfügung der Stadt Montag für Münster gültig. Bislang haben sich nur wenige Städte in Deutschland für eine solche Maskenpflicht entschieden.

Hier gilt die Maskenpflicht

Immer dann, wenn eine Dienstleistung in Anspruch genommen oder erbracht wird und der Mindestabstand von 1,50 Meter nicht eingehalten werden kann, müssen Nase und Mund bedeckt werden, erklärt die Verwaltung. Beispielsweise in Einzelhandelsgeschäften oder im Möbelhaus. Die Maskenpflicht gilt außerdem im öffentlichen Personennahverkehr und in städtischen Dienstgebäuden beim Publikumsverkehr, so etwa im Bürgerbüro Mitte, in der Kfz-Zulassung, im Jobcenter oder dem Sozialamt.

„ Es geht darum, in Münster das Potenzial für eine Tröpfchen-Übertragung durch Husten, Niesen und Aussprache zu verringern. Es geht darum, in Münster das Potenzial für eine Tröpfchen-Übertragung durch Husten, Niesen und Aussprache zu verringern. “ Wolfgang Heuer

Alle Münsteraner ab fünf Jahren sind von der Verpflichtung betroffen. Auch Schals, Tücher oder selbst genähte Masken können genutzt werden. „Die zertifizierten Masken können so den Krankenhäusern und Arztpraxen, der Pflege oder dem Rettungsdienst vorbehalten werden“, erläutert Krisenstabsleiter Heuer.

„Es geht darum, in Münster das Potenzial für eine Tröpfchen-Übertragung durch Husten, Niesen und Aussprache zu verringern.“ An die Schüler, die am Donnerstag (23. April) zur Prüfungsvorbereitung in die Schulen zurückkehren, richtet sich die Bitte des Krisenstabs, in Bus und Bahn eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen.

Keine Bußgelder

Wer gegen die Maskenpflicht verstoße, der dürfe nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur aus Geschäften oder Bussen verwiesen werden. Bußgelder seien zunächst nicht vorgesehen, sagte die Sprecherin. Die Bürger hätten sich bislang an die geltenden Abstandsregeln gehalten. Man gehe davon aus, dass sie nun auch der Verpflichtung nachkommen, Mund und Nase beim Einkaufen oder Busfahren zu bedecken.