Coronavirus: 79-Jähriger im Krankenhaus gestorben

In der Nacht zu Montag ist ein weiterer mit dem Coronavirus infizierter Patient in einem münsterischen Krankenhaus verstorben. Der 79-jährige Münsteraner hatte Vorerkrankungen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Oberbürgermeister Markus Lewe zeigte sich betroffen und sprach den Angehörigen des Verstorbenen sein Beileid aus.

Derweil ist die Zahl der seit Ende Februar labordiagnostisch bestätigten Corona-Fälle im Stadtgebiet am Montag auf 611 gestiegen. Davon sind 521 Patienten (Stand: 20. April) wieder genesen, neun mit dem Virus infizierte Personen sind gestorben. Damit gelten aktuell 81 Münsteraner als infiziert.

34 Corona-Patienten im Krankenhaus

Die Stadt hatte am Sonntag mitgeteilt, dass die Zählweise der Corona-Infektionen nach Empfehlungen unter anderem des Robert-Koch-Instituts geändert wurden. Demnach werden nur noch die Corona-Fälle gezählt, die labordiagnostisch bestätigt wurden. Die Zahl der Infektionen ist deshalb niedriger als noch vor einigen Tagen.

In den münsterischen Krankenhäusern werden nach Angaben der Stadt aktuell 34 Corona-Patienten behandelt, davon 18 auf Intensivstationen. Aktuell müssen zwölf Corona-Patienten beatmet werden. Am Montagnachmittag waren auf den Intensivstationen der Stadt 75 Betten frei.

54 Verstöße am Sonntag

Das Ordnungsamt hat auch am Sonntag kontrolliert, wie gut sich die Münsteraner an die Vorgaben im Zusammenhang mit dem Coronavirus halten. Bei insgesamt 117 Kontrollen wurden 54 Verstöße festgestellt.