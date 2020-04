In dem Prozess gegen einen Mann aus Holm, der seine 68-jährige Tante umgebracht haben soll, haben am Montag zwei Zeuginnen ausgesagt. Zum einen habe die Kammer die mutmaßliche Geliebte des 52-jährigen Angeklagten vernommen, sagte Gerichtssprecher Dr. Steffen Vahlhaus. Dabei sei es um die berufliche, familiäre und finanzielle Situation des 52-Jährigen zum mutmaßlichen Tatzeitpunkt gegangen.

Im vergangenen Sommer soll der Angeklagte die 68-jährige Münsteranerin getötet haben. Als Motiv wird ihm ein Streit um ein privates Darlehen im fünfstelligen Bereich zur Last gelegt. Die 68-Jährige hatte in Nachrichten an den Angeklagten mehrfach eine Teilrückzahlung des geliehenen Betrages gefordert, wie Beamte im Vorfeld als Zeugen bestätigt hatten. Die Ehefrau des Angeklagten hatte von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch gemacht, so Vahlhaus.

Öffentlichkeit teilweise ausgeschlossen

Zum zweiten Mal geladen war die Tochter der Getöteten. Geklärt werden sollte die Frage, ob ihr damaliger Freund als Täter in Frage komme, sagte der Gerichtssprecher. Die Frage war in vorangegangenen Verhandlungen aufgekommen.

Bei der Vernehmung der Tochter der 68-Jährigen wurde zu deren Schutz die Öffentlichkeit teilweise ausgeschlossen. Sie hatte bei einem vorangegangenen Termin bereits Angaben zu ihrem Verhältnis zu ihrer Mutter und zu dem Angeklagten gemacht.

Tante verschwand im August spurlos

Dem 52-Jährigen wird vorgeworfen Anfang August 2019 in Münster seine Tante getötet, und dann mit einem Wagen nach Schleswig-Holstein gebracht haben. Wie Ermittler der Mordkommission im Vorfeld bereits berichtet hatten, gab es neben dem Motiv einige Hinweise, dass der 52-Jährige die getötete Frau zuletzt gesehen hatte. Sie waren an dem Tag verabredet gewesen. Nach dem Treffen, das der Angeklagte eingeräumt hatte, verschwand die 68-Jährige spurlos. Ihre Enkelin meldete sie als vermisst.