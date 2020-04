Viele Unikliniken in Deutschland arbeiten an der Behandlung von Corona-Patienten mit Antikörpern aus Blutplasmaspenden. Verkürzt gesagt, hofft man, aus dem Plasma von Menschen, die eine Infektion mit dem Sars-CoV2-Virus überstanden haben, Antikörper zu gewinnen, um Schwer­erkrankte damit zu therapieren.

Auch am Universitätsklinikum Münster (UKM) wird mit Hochdruck daran gearbeitet. Prof. Dr. Hartmut Schmidt, Direktor der Medizinischen Klinik für Gastroenterologie und Hepatologie, kann allerdings zu bereits gemeldeten Erfolgen beispielsweise in Asien keine seriösen Angaben machen, dafür gebe es noch zu wenig Daten. Er selbst hoffe, dass noch im Mai in verschiedenen deutschen Zentren die Plasmatherapie eingesetzt werden könne.

„Bei uns haben sich mittlerweile über 4000 spendebereite Personen gemeldet, eine überwältigende Zahl“, sagte Schmidt in einer UKM-Mitteilung. Allerdings komme nicht jeder als Spender in Frage. Kriterien wie bei einer herkömmlichen Blutspende würden zur Anwendung kommen. Die besten Spender zu identifizieren könne bis zu einigen Monaten dauern.

Zurzeit, so UKM-Sprecherin Marion Zahr, erhalten Freiwillige einen Fragebogen per E-Mail, parallel dazu werden spendebereite Personen zum transfusionsmedizinischen Screening eingeladen und werden zahlreiche Vorbereitungen getroffen, um angereicherte Antikörper gewinnen zu können. Ergebnisse seien kurzfristig aber noch nicht verfügbar.