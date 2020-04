Warum die Maskenpflicht erst ab Montag gilt

Nach Bundesländern wie Sachsen oder Bayern war es zu Beginn der Woche auch in Münster so weit: Die Maskenpflicht wurde beschlossen. Als erste Großstadt in Nordrhein-Westfalen hat die Stadt Münster diese Pflicht eingeführt. Sie tritt am kommendem Montag (27. April) in Kraft.

Doch warum wird die Maskenpflicht nicht "ab sofort" eingeführt? Gerade am Samstag könnte es in der Innenstadt ja bereits wieder voller werden. Wolfgang Heuer, Leiter des städtischen Krisenstabs erklärt auf Nachfrage: "Der Krisenstab der Stadt Münster hat für die Einführung der Maskenpflicht sieben Tage Vorlauf gewählt, damit die Menschen sich auf die Einhaltung der Verpflichtung einstellen können."

Genügend Zeit zur Vorbereitung

Den Münsteranern soll so genügend Zeit gegeben werden, sich auf die neue Situation einzustellen und Masken zu kaufen oder zu nähen. Heuer erläutert: "In einer Zeit, in der sich ständig Anforderungen ändern, ist eine Maßnahme mit einem zeitlichen Spielraum im Vorfeld durchaus angezeigt."

Die wichtigsten Infos zur Maskenpflicht in Münster 1/8 Die Stadt Münster hat als erste Großstadt in Nordrhein-Westfalen eine Maskenpflicht eingeführt. Sie gilt ab dem 27. April. Doch wo werden die Masken überall zur Pflicht? Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick: Foto: dpa

Wann muss ich die Maske tragen? Immer dann, wenn eine Dienstleistung in Anspruch genommen oder erbracht wird und der Mindestabstand von 1,50 Meter nicht eingehalten werden kann, müssen Nase und Mund bedeckt werden. Foto: dpa

Wo muss ich die Maske tragen? Die Maskenpflicht gilt beim Einkaufen, im öffentlichen Personennahverkehr und in städtischen Gebäuden mit Publikumsverkehr, teilt die Stadt mit. Also zum Beispiel in Einzelhandelsgeschäften, auf dem Markt, in der Bank, in Möbelhäusern, in Bussen, im Bürgerbüro Mitte, in der Kfz-Zulassungsstelle, im Jobcenter und im Sozialamt. Foto: dpa

Wer muss eine Maske tragen? "Betroffen von der Verpflichtung sind alle Personen ab Vollendung des fünften Lebensjahres", heißt es in der Mitteilung der Stadt. Foto: dpa

Welche Art von Maske muss ich tragen? Grundsätzlich gilt es, Mund und Nase zu verdecken. Dafür können laut Stadtverwaltung OP-Masken genutzt werden, wie sie zum Beispiel in Apotheken erhältlich sind. Doch auch selbstgenähte Masken, Tücher oder Schals können zum eigenen wie auch zum Schutz der Mitmenschen genutzt werden. Wolfgang Heuer, Leiter des Krisenstabs, bittet sogar darum, zertifizierte Masken Krankenhäusern, Arztpraxen, der Pflege oder dem Rettungsdienst vorzubehalten. Foto: dpa

Was passiert, wenn ich keine Maske trage? Wer keine Maske trägt, darf aus Geschäften oder Bussen verwiesen werden. Es ist vorerst allerdings nicht vorgesehen, Bußgelder zu verhängen. Foto: dpa

Welche Regelung gibt es für Schulen? Besonders an die Schülerinnen und Schüler, die ab kommenden Donnerstag (23. April) zur Prüfungsvorbereitung in die Schulen zurückkehren, richtet sich die Bitte des Krisenstabs, schon ab diesem Datum in Bus und Bahn eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. Foto: Stadtwerke Münster

Wie kann ich mir eine Maske selbst nähen? Die Stadt Münster hat auf ihrer Homepage eine Nähanleitung in gleich mehreren Sprachen veröffentlicht. Zudem gibt es auch Videos im Netz, in denen das Nähen erläutert wird. Foto: dpa

Zudem müssen sich laut Heuer nicht nur die Bürgerinnen und Bürger, sondern auch Geschäfte, Unternehmen im ÖPNV und auch die Stadtverwaltung als Dienstleister auf die Umsetzung der neuen Regel vorbereiten.

Schon jetzt: "Dringende Bitte"

Doch was ist in den kommenden Tagen, wenn geöffnete Geschäfte und frühlingshafte Temperaturen vielleicht doch den ein oder anderen in die Innenstadt locken? "Für die Innenstadt wie auch beispielsweise den Wochenmarkt gelten ja verschiedene Infektionsschutzmaßnahmen", betont Wolfgang Heuer.

Und: "Die wichtigste ist und bleibt das Abstandhalten, 1,50 Meter Minimum schützen sehr gut vor Infektion." Hinzu komme die "dringende Bitte", die ab Montag zur Pflicht wird, in bestimmten Konstellationen, zum Beispiel im Laden, Mund und Nase zu bedecken.