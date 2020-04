Noch 67 Corona-Erkrankte in Münster

Die Gesamtzahl labordiagnostisch bestätigter Corona-Fälle im Stadtgebiet ist am Dienstag laut einer Mitteilung der Stadt auf 612 gestiegen. Im Vergleich zum Vortag gibt es also eine Neuinfektion.

Von den 612 bestätigten Corona-Fällen sind bereits 536 Patienten wieder genesen (Stand: 21. April). Am Vortrag hatte die Stadt 521 Genese gemeldet. Neun Menschen, die mit dem Virus infiziert waren, sind bislang verstorben. Damit gelten aktuell 67 Münsteraner als infiziert. Am Vortrag lag die Zahl der aktuell Erkrankten noch bei 81.

Trend setzt sich fort

Mit der sinkenden Anzahl an aktuell Erkrankten setzt sich in Münster bereits seit etwa zwei Wochen ein Trend fort. Zu beachten ist jedoch, dass die Zählweise am vergangenen Wochenende umgestellt wurde. Es werden nur noch die labordiagnostisch bestätigten Corona-Fälle aufgeführt.

Die Krankenhäuser in der Stadt behandeln zurzeit 34 Corona-Patienten, davon 17 auf Intensivstationen. Aktuell müssen zwölf Corona-Patienten beatmet werden. Am Dienstagnachmittag waren laut Mitteilung der Stadt auf den Intensivstationen der Stadt 70 Betten frei.

76 Verstöße

Der kommunale Ordnungsdienst hat bei insgesamt 176 Kontrollen am Montag in der Stadt 76 Verstöße gegen die Corona-Vorgaben festgestellt.