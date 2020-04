Im Haus der Familie am Krummen Timpen ist es ruhig geworden. „Wir wissen, dass unseren Teilnehmenden und Kursleitenden der Gang zum Haus der Familie fehlt, uns fehlen sie alle auch“, sagt Edith Thier, Leiterin und Geschäftsführerin vom Haus der Familie.

Über die Homepage, Instagram und Facebook halte man Kontakt mit Kursleitenden und Teilnehmenden. Das Haus sei zudem montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr für erreichbar.

Diese Kurse werden angeboten

Die Mitarbeiter haben neue Angebote entwickelt, mit denen sie einen Teil ihrer Arbeit in das Zuhause unserer Teilnehmer bringen möchten. Hier ein Überblick: Zumba 50+ (Kursnummer 4133-085 O), mittwochs (22. und 29. April) von 20 - 21 Uhr auf youtube, Bodyweight-Workout (Kursnummer 4133-066 O), dienstags, 21. April bis 5. Mai) von 20.15 - 21 Uhr über Zoom, Zumba für Eltern mit Kindern (Kursnummer 4116-050 O), mittwochs (22. April bis 5. Mai) von 9.30 - 10.15 Uhr über Zoom oder Fit in den Frühling (Kursnummer 4133-067 O), donnerstags, (23. April bis 7. Mai) von 20.15 - 21 Uhr über Zoom.

Anmeldungen werden unter der 418 66 0 oder unter fbs-muenster@bistum-muenster.de entgegen genommen.

Auch pädagogische Angebote

Neben konkreten Online-Angeboten im Fitnessbereich laufen auch Online-Angebote der Elternschule, zum Beispiel Geburtsvorbereitungskurse und Rückbildungsgymnastik, heißt es weiter. Die pädagogischen Fachkräfte pflegen den Kontakt mit Familien gerade in prekären Lebenssituationen. So würden die Mütter aus der Babyspielstunde in Berg Fidel, Angelmodde, Kinderhaus und Gievenbeck regelmäßig kontaktiert. Sie können sich Ideen, Beratung und Ermutigung für die Alltagsgestaltung mit ihren Kindern abholen.

Das Projekt „Mein Bildungspilot – Wir zwei entdecken die Welt“ stehe via live-Schaltung weiter zur Verfügung. Das gesamte Team vom Haus der Familie Münster arbeite mit Hochdruck daran, das Angebot an online-Angeboten weiter auszubauen. Gleichzeitig werde bereits jetzt überlegt und geplant, wann und wie der Kursbetrieb in welcher Form wieder aufgenommen werden kann.