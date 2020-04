Offenbar Corona-Trickbetrüger im Stadtgebiet unterwegs

Die Stadt Münster warnt vor betrügerischen Corona-Testern. Bei der Stadtverwaltung sind laut einer Mitteilung Hinweise eingegangen, nach denen Passanten im Stadtgebiet seit einigen Tagen von angeblichen Mitarbeitern des Gesundheitsamtes angesprochen werden.

Den Passanten wird in offenbar betrügerischer Absicht ein Corona-Test-Abstrich angeboten. Die Stadtverwaltung hat die Polizei verständigt und stellt klar: Es gibt derzeit keine unangekündigten Besuche vom städtischen Gesundheitsamt in Münster, das Gesundheitsamt der Stadt Münster spricht auch keine Passanten auf der Straße an und nimmt dort auch keine Corona-Tests vor.