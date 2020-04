79-Jähriger starb nach Coronavirus-Infektion

Im Zusammenhang mit dem Coronavirus hat es einen zehnten Todesfall in der Stadt Münster gegeben. Ein vorerkrankter Mann ist am Dienstagabend im Alter von 79 Jahren im Krankenhaus verstorben, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Derweil ist die Gesamtzahl labordiagnostisch bestätigter Corona-Fälle im Stadtgebiet am Mittwoch auf 615 gestiegen. Im Vergleich zum Vortrag hat es also drei Neuinfektionen in Münster gegeben. Von den 615 bestätigten Fällen sind laut Mitteilung der Stadt allerdings bereits 545 Patienten wieder genesen. Am Dienstag waren es 536.

Zahl der Erkrankten sinkt

Somit gelten - Stand 22. April - noch 60 Münsteraner als infiziert, sieben weniger als noch einen Tag zuvor. Bereits seit mehr als zwei Wochen sinkt die Zahl der aktuell Erkrankten in Münster stetig.

17 Patienten auf Intensivstationen

Die Krankenhäuser behandeln zurzeit 34 Corona-Patienten, davon 17 auf Intensivstationen. Aktuell müssen laut Mitteilung der Stadt 13 Corona-Patienten beatmet werden. Am Mittwochnachmittag waren auf den Intensivstationen der Stadt 56 Betten frei.

Am Vortag nahm der kommunale Ordnungsdienst in Münster 237 Kontrollen vor, dabei wurden 176 Verstöße gegen die Anti-Corona-Vorgaben festgestellt.