Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) verlangt vom Land eine Verschiebung des für Donnerstag vorgesehenen Schulstarts. Viele Lehrkräfte hätten sich in den letzten Tagen an die Gewerkschaft gewandt, weil sie keine Voraussetzungen für einen ausreichenden Gesundheitsschutz in den Schulen sehen, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Unterricht in Kleingruppen mit Abstandsgebot bindet nicht nur viel Personal, sondern erfordert auch entsprechende Raumkapazitäten“, urteilt GEW-Stadtverbandsvorsitzender Ulrich Thoden. Das Schulministerium schleiche sich aus der Verantwortung, heißt es weiter.

Plädoyer für Mundschutz-Pflicht

Laut GEW müssten daher vor allem die zuständigen Institutionen auf kommunaler Ebene in die Pflicht genommen werden. Bei Nicht-Einhaltung des Mindestabstands plädiert Peters für eine Mundschutz-Pflicht, auch eine behördlich angeordnete Schließung von Schulen hält er für möglich.