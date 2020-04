Die bewusstlose Frau, die sie hinter der Tür vorfanden habe so schwere Verbrennungen gehabt, dass sich beim Herausziehen aus der Wohnung an den Armen Haut ablöste. Dieses Schreckens-Szenario schilderte ein Feuerwehrmann, der bei dem Brand im B&B-Hotel am Albersloher Weg im vergangenen Sommer als erster vor Ort war. Der 43-Jährige und sein Kollege, der damalige Einsatzleiter, sagten am Mittwoch in dem Prozess gegen den ehemaligen Manager des Hotels aus.

Dem Angeklagten wird vorgeworfen, den Brand absichtlich verursacht zu haben – uns zwar, indem er seine Ex-Ehefrau anzündete. In der Nacht im August sei die Feuerwehr mehrfach alarmiert worden, berichtete der damalige Einsatzleiter.

Nachbarn unterstützen Feuerwehr

Als erstes gegen 3.35 Uhr von Nachbarn, die Rauch bemerkt hatten. Beinahe zeitgleich von der Brandmeldeanlage des Hotels. „Über eine Alarmierung durch die Anlage würden wir normalerweise zum Vordereingang geführt, Nachbarn haben uns aber direkt von hinten auf den Innenhof gelost“, so der Einsatzleiter.

Wenige Sekunden nach der Rettung der Frau, habe es einen Hinweis gegeben, dass sich eine weitere Person in der Wohnung aufhalte. Dabei handelte es sich um den Angeklagten. Der Hauptbrand ging laut beiden Zeugen vom Schlafzimmer aus, genauer vom Bett. Dort soll der Angeklagte seine ehemalige Frau ihrer Aussage nach mit Benzin übergossen haben.

Gutachten des Brandsachverständigers

Ihre Schilderung passe zu der vorgefundenen Spurenlage, sagte der Brandsachverständige, der am Mittwoch sein Gutachten vorstellte. Dass nur ein begrenzter Bereich des Bettes völlig abgebrannt war, spreche dafür, dass die Fläche sehr schnell abgebrannt sei. Laut dem Sachverständigen ein klarer Hinweis auf Brandbeschleuniger.

Spürhunde bestätigten den Verdacht: Sie hatten in an mehreren Stellen in der Wohnung angeschlagen. Tests hätten ergeben, dass es sich bei den Spuren um „Autokraftstoff handelte“. Angesichts der Spurenlage „kam für uns als Brandursache eigentlich nur Brandstiftung unter Gebrauch eines Brandbeschleunigers infrage“, so der Gutachter.

Kein offenes Feuer beim Eintreffen der Wehr

Dass die Einsatzkräfte nur sechs Minuten nach der Alarmierung kein offenes Feuer mehr vorfanden, deute daraufhin, dass zur Zeit der Alarmierung der Brand schon fast wieder erloschen war. Das könne daran liegen, dass die Wohnung des Angeklagten untypischerweise nicht an die Brandmeldeanlage angeschlossen, sondern mit separaten Rauchmeldern ausgestattet war.