Die Grünen vermissen den zugesagten Bahnhaltepunkt

Die nun vorgelegte Machbarkeitsstudien zum Ausbau des Preußenstadions ruft die Ratsfraktionen auf den Plan: Nach Ansicht des CDU-Fraktionsvorsitzenden Stefan Weber sind die Pläne ein weiterer Schritt hin zu einem großen kommunalpolitischen Ziel. „Gerade in Krisenzeiten wie diesen dürfen wir nicht nur Stillstand verwalten“, sagte Weber.

Abgesehen von den für viele Betriebe und Arbeitsplätze wichtigen öffentlichen Investitionen komme es auch auf politische Weichenstellungen an, heißt es in der Mitteilung der CDU-Ratsfraktion. „Krisen gehen nicht dadurch vorüber, dass wir langfristige und nachhaltige Projekt aufgeben“, so Weber.

Kritik von den Grünen

Die Grünen kritisieren die Machbarkeitsstudie. „Wo bleibt der Bahnhaltepunkt, der aus verkehrsplanerischen Gründen unverzichtbar ist?“, fragt Peter Todeskino, Oberbürgermeisterkandidat der Grünen, in einer Pressemitteilung. Er erinnert daran, dass die Grünen ihre Zustimmung zum Stadion unter anderen mit den Forderungen an flächensparende Parkhäuser und den Bahnhaltepunkt „Münster Geist“ geknüpft haben.

„Endlich liegen Fakten auf dem Tisch, auf deren Grundlage jetzt die weitere Planung beginnen kann“, so reagiert der SPD-Fraktionsvorsitzende Dr. Michael Jung auf die Pläne. An der Planung sei grundsätzlich positiv zu bewerten, dass sie zeige, dass am Standort Hammer Straße ein modernes Stadion möglich sei und zu welchen Kosten.

"40 Millionen reichnen nicht"

„Allerdings wird auch deutlich, dass die bisher von CDU und Grünen willkürlich gegriffenen 40 Millionen kaum ausreichen werden, um ein wettbewerbsfähiges Stadion zu bauen“, so SPD-Sportpolitiker Philipp Hagemann in einer Mitteilung seiner Ratsfraktion.

Ratsmitglied Rüdiger Sagel von der „Aktiven Liste“ stellt fest: Bei 47, 8 Millionen ausgerechnet im Wahlkampfjahr muss schon gefragt werden, wie das Preußenstadion trotz Coronaausfällen im Haushalt finanziert wird. Er fordert zudem einen nachhaltigen Bau.